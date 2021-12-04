قالت السلطات الإندونيسية إن بركان جبل سيميرو بدأ بالثوران، مما تسبب في نزوح الآلاف من السكان وأدى أيضًا لانقطاع التيار الكهربائي يوم السبت.

أبلغ مركز مراقبة بركان جبل سيميرو في مقاطعة كانديبورو عن زيادة النشاط البركاني وإطلاق البركان لسحب الدخان والرماد الساخن الذي أخذ يتساقط باتجاه قرية سابيتارانج، في منطقة برونوجيو، في جاوة الشرقية.

قال بودي سانتوسا، رئيس إدارة الكوارث مقاطعة جاوة الشرقية، إن فرق الطوارئ لا تزال تقيم الوضع على الأرض وتحتاج إلى الساعات المقبلة لجمع المعلومات حول الضحايا المحتملين والنازحين.

غالبًا ما تشهد إندونيسيا، التي تقع في ما يسمى بـ “حلقة النار” في المحيط الهادئ، نشاطًا تقنيًا عاليًا، وتحدث الزلازل والانفجارات البركانية بانتظام.