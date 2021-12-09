نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قدمت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، الأربعاء، اعتذارها بعد فيديو رقصها في نادي ليلي، نهاية الأسبوع الماضي، بعد لقائها بوزيرة تبين أنها مصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، وعدم اتباع الإجراءات المعمول بها بالبلاد.

وقالت مارين في تصريحات صحفية: "كان يجب أن أستخدم حكمي الشخصي وأن أبتعد عن الناس كإجراء احترازي"، وذلك بعد أن أثار مقطع الفيديو انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لقناة YLE الرسمية بالبلاد، التقت رئيسة الوزراء، بوزيرة الخارجية بيكا هافيستو، الجمعة، قبل يوم واحد من إصابة هافيستو بفيروس كورونا، تبعه إرسال رسالتين مساء السبت تطلبان من أعضاء الحكومة عزل أنفسهم إذا كانوا على اتصال وثيق مع الوزيرة.

واعتذرت رئيسة الوزراء الفنلندية عن أفعالها، حيث قالت وفقًا لتقرير YLE: "كان يجب أن أستخدم حكمًا أفضل وأن أتحقق من التعليمات مرة أخرى. أعتذر عن سلوكي وأفعالي. لم أتصرف على النحو الأفضل".