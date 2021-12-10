"تبا له".. ترامب يعلق على تهنئة نتنياهو "السريعة" بفوز بايدن

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—وجه الرئيس الأمريكي السابقن دونالد ترامب، هجوما لاذعا ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو وأنه شعر "بخيانة" الأخير بعد تهنئته للرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن "بصورة سريعة" على حد تعبيره.

وقال ترامب في مقابلة مع الإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد: "كان الوقت مبكرًا. حسنًا؟ لنضع الأمر على هذا النحو - لقد استقبله مبكرًا جدًا. في وقت سابق من معظم قادة العالم. لم أتحدث معه منذ ذلك الحين. تبا له."

وتابع ترامب قائلا: "لم يقدم أحد أكثر مني لنتنياهو، لم يكن هناك من قدم لإسرائيل أكثر مما قدمت، وكان نتنياهو هو أول من ركض لتهنئة جو بايدن. ولم يهنئه فقط - بل فعل ذلك في مقطع فيديو".

وأضاف: "إذا نظرت إلى قادة البلدان الأخرى - مثل البرازيل - فقد انتظر شهورًا.. بوتين، العديد من القادة الآخرين. المكسيك، شعروا جميعًا أيضًا أن الانتخابات قد انتهت. لكنهم أيضًا كانوا ينتظرون. لم يفعل أحد أكثر مني لبيبي (نتنياهو)، المال أيضا، أعطيناهم الكثير من المال وأعطيناهم جنودًا. لقد فعلنا كل شيء".

ويذكر أنه ورغم تأكيدات ترامب، كان نتنياهو في الواقع بطيئًا في الاتصال ببايدن بعد انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، حيث انتظر أسبوعين للاتصال بالرئيس المنتخب، مما أثار انتقادات لدى البعض في إسرائيل.

رافيد تحدث إلى الرئيس السابق مرتين في عام 2021 كجزء من بحث في كتاب جديد حول الاتفاقية الإبراهيمية، نُشر يوم الأحد، وتظهر الاقتباسات من المقابلة في نسخة الجمعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" اليومية الإسرائيلية الأكثر مبيعًا، بالإضافة إلى الموقع الإخباري أكسيوس الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له.