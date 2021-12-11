نشر السبت ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2021

بعد مكالمة بايدن وزيلينسكي.. رئيس أوكرانيا محبط وعضويتها في الناتو ليست قبل 2030

"مذبحة دموية".. وزير دفاع أوكرانيا يتحدث في جولة مع مراسل CNN عن غزو روسيا المحتمل

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- سيسافر كبير مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون أوروبا إلى روسيا وأوكرانيا هذا الأسبوع لمناقشة التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا، بعد أقل من أسبوع من إخبار الرئيس جو بايدن للرئيس فلاديمير بوتين في مكالمة أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض تدابير اقتصادية قوية إن غزت روسيا أوكرانيا.

وستزور مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لمكتب الشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية، كارين دونفريد، إلى بروكسل أيضًا لعقد اجتماعات مع الحلفاء الأوروبيين، حيث تعمل الولايات المتحدة مع تلك الدول لردع روسيا عن احتمال غزو أوكرانيا، حسبما أعلنت وزارة الخارجية السبت.

وقالت الخارجية الأمريكية إن دونفريد "سيناقش التعزيز العسكري الروسي وتعزيز التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها".

وأضافت الوزارة أنها ستؤكد أيضًا أنه يمكننا إحراز تقدم دبلوماسي بشأن إنهاء الصراع في دونباس من خلال تنفيذ اتفاقيات مينسك لدعم صيغة نورماندي.

وكلّف بايدن وبوتين فريقيهما بمتابعة مناقشاتهم حول أوكرانيا عندما تحدثا الأسبوع الماضي.

كما قال بايدن الأسبوع الماضي إنه سيكون هناك اجتماع بين روسيا وأربعة أعضاء في الناتو على الأقل في محاولة لمعالجة شكاوى الكرملين بشأن التحالف العسكري.