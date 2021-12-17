أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- واصلت روسيا حشد قوات جديدة بالقرب من الحدود الأوكرانية في الأيام الأخيرة، على الرغم من حث الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين على تهدئة التوترات خلال اجتماع افتراضي الأسبوع الماضي.

تم إرسال المزيد من الوحدات العسكرية الروسية إلى المنطقة الحدودية في الأيام الأخيرة، حسبما أفادت مصادر مطلعة على الاستخبارات لشبكة CNN. رأى المسؤولون الأمريكيون والأوكرانيون أيضًا أدلة على أن روسيا بدأت في تحويل أنظمة النقل الجوي والسكك الحديدية التجارية لدعم الجهود العسكرية، على الرغم من أن نشاطًا جويًا وسككًا حديدًا مشابهًا كان مرئيًا في الربيع خلال آخر حشد عسكري لروسيا تم سحبه في النهاية.

تضع أحدث التقييمات الاستخباراتية الأمريكية أكثر من 50 من ما يسمى بـ"مجموعة كتيبة تكتيكية" منتشرة على الحدود الأوكرانية وحولها، وستة أخرى في الطريق. هذه المجموعات، التي يمكن أن تضم عادة ما يصل إلى 900 فرد لكل منها، هي وحدات قتالية شديدة التنوع ومكتفية ذاتيًا إلى حد ما مع مزيج من القوات والمدفعية والأسلحة المضادة للدبابات ووحدات الاستطلاع والهندسة. لعبت مجموعات BTGs، كما تُعرف، دورًا رائدًا في النشاط العسكري الروسي في أوكرانيا في عام 2014.

لا تزال إدارة بايدن ترى نافذة لردع غزو روسي، وتقدر أن بوتين لم يقرر بعد ما إذا كان سيشن هجومًا أم لا. لكن مسؤولاً في البيت الأبيض أكد لـ CNN أنه "نعتقد أن المحادثات ستكون أكثر إنتاجية إذا حدثت في بيئة من التهدئة، بدلاً من التصعيد".

تطالب روسيا بضمانات أمنية من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي، بما في ذلك تعهد ملزم بأن الناتو لن يتوسع شرقًا ولن يسمح لأوكرانيا بالانضمام إلى التحالف العسكري، وفقًا لمسودة اقتراح نشرتها وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت يوم الجمعة. وقدم المسؤولون الروس المقترحات لمساعدة وزيرة الخارجية الأمريكي، كارين دونفريد، أثناء وجودها في موسكو هذا الأسبوع، التي قالت دونفريد إنها ستشاركها مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة.

لكن على الرغم من عرض تسهيل لقاء مع روسيا وحلف شمال الأطلنطي لمناقشة مخاوف موسكو، أشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات بشأن مستقبل الناتو أو أوكرانيا.

وقال بايدن لبوتين خلال اجتماعهما: "لا تستطيع دولة إجبار دولة أخرى على تغيير حدودها؛ ولا يمكن لدولة أن تطلب من دولة أخرى تغيير سياستها؛ ولا تستطيع الدول إخبار الآخرين بمن يمكنهم العمل معهم"، حسب مسؤول في البيت الأبيض.

وردد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، نفس الشيء في مؤتمر صحفي، الخميس. وقال "نعتقد أن الحوار مهم خاصة عندما تكون الأوقات صعبة كما هي الآن. ودعوتنا لموسكو للاجتماع في مجلس الناتو وروسيا قائمة، ونحن مستعدون للجلوس. لكننا لن نتنازل أبدًا عن حق كل دولة ذات سيادة، مثل أوكرانيا، في اختيار طريقها الخاص والمبدأ القائل بأن على أوكرانيا والدول الثلاثين أن تقرر متى تكون أوكرانيا مستعدة للانضمام إلى الحلف".

وتظهر صور الأقمار الصناعية الأخيرة التي التقطتها شركة Maxar Technologies وحصلت عليها شبكة CNN أن روسيا حشدت القوات والمعدات على بعد 30 ميلاً من الحدود الأوكرانية. وتظهر الصور زيادة بين 7 سبتمبر/ أيلول و 5 ديسمبر/ كانون الأول في عدد المركبات العسكرية الروسية في مدينة سولوتي بجنوب غرب روسيا. يبدو أن روسيا تُنشئ فوجًا جديدًا ضمن فرقة البنادق الآلية الثالثة، وهي فرقة مشاة للقوات البرية الروسية، وفقًا لمايكل كوفمان، مدير برنامج الأبحاث في برنامج الدراسات الروسية.

وقال كوفمان: "لا تزال الفرقة الثالثة قيد الإنشاء، وكذلك الفرقة 144". لكنه أشار إلى أن المصدر الرئيسي للحشد الروسي يمكن رؤيته بشكل أكبر في تحركات الجيش الروسي السادس، والجيش الأول في فورونيغ، والجيش 41 في يلنيا، والجيشان الثامن والخمسون والتاسع والأربعون في شبه جزيرة القرم.

وتواصل روسيا إنكار أنها تضع القطع العسكرية في مكانها من أجل الغزو. لكن بوتين قال إن لروسيا الحق في "الدفاع عن أمنها" في مواجهة أي دفعة محتملة من جانب الناتو باتجاه الشرق.

لا تزال إدارة بايدن تدرس ما إذا كانت سترسل المزيد من الأسلحة والمعدات إلى الأوكرانيين، بعد الشحنات في الشهرين الماضيين من صواريخ جافلين المضادة للدبابات ووحدات إطلاق مركزية، وقوارب دورية، ومجموعات الإسعافات الأولية، وأجهزة الراديو الآمنة، والإلكترونيات، والمعدات الطبية والمحركات والمولدات وقطع الغيار والأسلحة الصغيرة والذخيرة.

يدفع المسؤولون الأوكرانيون أيضًا للحصول على أنظمة دفاع جوي، مثل صواريخ باتريوت أرض-جو، من الولايات المتحدة، وفقًا لأشخاص مطلعين على طلباتهم.

لكن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان نقل مخاوف الولايات المتحدة من أن روسيا قد تنظر إلى مثل هذه الشحنات على أنها عالية.