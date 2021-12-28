أمريكا: 5 قتلى وإصابة رجل أمن بإطلاق نار في دنفر

نشر الثلاثاء ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2021

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 5 أشخاص وإصابة رجل أمن في إطلاق نار بمواقع مختلفة في مدينة دنفر.

وقال قائد شرطة دنفر، بول بازن، في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من يوم الاثنين: "هناك أربعة مواقع مهمة حيث تم إطلاق النار في المدينة ومقاطعة دنفر"، لافتا إلى أن من بين القتلى الخمسة كان المشتبه به بإطلاق النار.

وأوضح بازن قائلا إن ضباط شرطة دنفر حددوا مركبة مرتبطة بالحادث، أعقب ذلك مطاردة وحدث تبادل لإطلاق النار بين المشتبه به والضباط.

وقالت السلطات الأمنية إنه لا يوجد تهديد على المجتمع في الوقت الحالي وأن الدافع وراء إطلاق النار غير معروف للآن والتحقيق جار.