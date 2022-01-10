أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن الرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف، الإثنين، أن "النظام الدستوري" أُعيد إلى البلاد بعد ما وصفها بـ"محاولة الانقلاب".

وقال توكاييف لقادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي والتي تضم روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان: "بكل وضوح، سندافع عن حق مواطني كازاخستان بالتعبير السلمي عن إرادتهم، سنحمي حق الكازاخيين بحوار سلمي مع السلطات، لكننا لن نسمح بأي خرق لسيادة الدولة"، حسب قوله.

وتابع الرئيس الكازاخي قائلا: "تمت استعادة النظام الدستوري"، ودعا إلى عملية واسعة لمكافحة الإرهاب من أجل اجتثاث جذور المسؤولين عن أحداث العنف في "المستقبل القريب" وأكد أيضا أنه سيرشح حكومة جديدة وستكون رهن مصادقة البرلمان الثلاثاء.

وأشار توكاييف إلى أن قوات حفظ السلام انتشرت بالدرجة الأولى في العاصمة، نور سلطان، ومدينة ألماتي والمنطقة المحيطة بها.

وكانت قد شهدت كازاخستان احتجاجات واسعة تتعلق بالغاز وقد نشرت روسيا قواتها في مدن عدة ما أثار حفيظة أمريكا.