أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأرجح يعلم أن روسيا قد جهزت مجموعة من العملاء لإجراء عملية تمويه زائفة في شرق أوكرانيا، كجزء من محاولة لخلق ذريعة لغزو البلاد.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي: "إذا كان الماضي بمثابة مقدمة، فمن الصعب أن نرى أن هذه الأنواع من الأنشطة يمكن أن تتم دون معرفة إن لم يكن تصريحًا من المستويات العليا جدًا في الحكومة الروسية".

وأضاف كيربي أن معلومات البنتاغون حول العملية الروسية "موثوقة للغاية".

وأشار إلى أنه "يوجد أقل من 200 من الحرس الوطني لفلوريدا هناك (أوكرانيا) في مهمة تقديم المشورة والمساعدة الدورية. هذا شيء كنا نقوم به الآن منذ عدة سنوات. ويبقون في أوكرانيا ويقومون بمهمتهم".

وقال كيربي: "تظل حماية القوة أمرًا بالغ الأهمية في أذهاننا، وبالتأكيد في ذهن الوزير، وسنتخذ جميع القرارات المناسبة والصحيحة للتأكد من أن موظفينا بأمان في أي حال".

وشدد المتحدث باسم البنتاغون على أنه "لا نريد أن نرى توغلًا. ما زلنا نعتقد أن هناك متسعًا من الوقت والمكان لعدم حدوث ذلك. لا نعتقد أن الرئيس بوتين قد اتخذ قرارًا. لذلك لن أتخيل ما سنفعله أو لا نفعله إذا كان هناك توغل".

في المقابل، رفض ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تقارير عن استفزاز روسي وشيك في دونباس (شرق أوكرانيا)، ووصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة".

في حديثه إلى وكالة الأنباء الروسية الحكومية تاس يوم الجمعة، رد بيسكوف على طلب للتعليق على تقارير من العديد من وسائل الإعلام الغربية، بما في ذلك CNN، بأن روسيا تعد لاستفزازات من شأنها أن تؤطر وتبرر لغزو أوكرانيا.

وقال بيسكوف: "حتى الآن كل هذه التصريحات لا أساس لها ولم يؤكدها أي شيء".

وفي وقت سابق، أفادت شبكة CNN لأول مرة عن الاستفزازات صباح الجمعة عندما قال مسؤول استخباراتي أمريكي لشبكة CNN إن روسيا جمعت مجموعة من العملاء المدربين تدريبًا عاليًا لإجراء عملية تمويه في شرق أوكرانيا تعطي المبرر لموسكو بالقيام بغزو البلاد.