تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشف مصدران أمنيان لـCNN إن المحققين في عملية احتجاز رهائن بكنيس يهودي في ولاية تكساس قد يكون في سبيل اطلاق سراح فتاة مسجونة تدعى عافية صديقي.

صديقي وهي باكستانية الجنسية تقضي عقوبة السجن لمدة 86 عاما في منشأة في ولاية تكساس بعد إدانتها في العام 2010 بسبع تهم، من بينها محاولة القتل والاعتداء المسلح على ضباط أميركيين في أفغانستان.

وبينت المصادر أن هذا التقييم يستند إلى كل من المناقشات مع المشتبه به في عملية احتجاز الرهائن داخل الكنيس اليهودي بالإضافة إلى والصوت الذي تم سماعه في البث المباشر للكنيس.

وقالت محامية صديقي، مروة البيالي لشبكة CNN عبر الهاتف إن موكلتها "لا علاقة لها على الاطلاق" باحتجاز الرهائن في الكنيس وقالت إن المشتبه به ليس شقيق صديقي، مضيفة: "إنها لا تريد ارتكاب أي عنف ضد أي إنسان، خاصة باسمها". من الواضح أن الأمر لا علاقة له بالدكتورة صديقي أو عائلتها.

وأضافت المحامية: "أيا كان المعتدي نريده أن يعرف أن أفعاله أدانتها الدكتورة عافية وعائلتها". نناشدكم أن تفرجوا عن الرهائن فوراً وتسليم نفسك ".