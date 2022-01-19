حصري لـCNN..أوكرانيا: روسيا حشدت قوات يمكن استخدامها لشن هجوم علينا

نشر الأربعاء ، 19 يناير / كانون الثاني 2022

كييف، أوكرانيا (CNN)--حذرت أوكرانيا من أن روسيا حشدت قوات بالقرب من الحدود يمكن استخدامها لشن هجوم على البلاد.

وقال أحدث تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع الأوكرانية تمت مشاركته حصريا مع شبكة CNN، الثلاثاء، إن روسيا حشدت حتى الآن أكثر من 127 ألف جندي على الحدود.

وأضاف التقييم أن الوضع لا يزال "صعبا" وأن روسيا "تحاول تقسيم وإضعاف الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والحد من قدرات الولايات المتحدة لضمان الأمن في القارة الأوروبية".

وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إن روسيا نشرت قوات من مناطقها الوسطى والشرقية إلى حدودها الغربية "بشكل دائم"، وكذلك مخزونات من الذخيرة والمستشفيات الميدانية إلى الحدود "ما يؤكد الاستعداد لقيام بعمليات هجومية".

وأضافت أنه تم تكثيف النشاط الاستخباراتي الروسي حيث تضاعفت طلعات الاستطلاع على طول حدود أوكرانيا ثلاث مرات منذ هذا الوقت من العام الماضي.

وتابعت أن روسيا تدعم أكثر من 35 ألف متمرد في شرق البلاد ولديها حوالي 3 آلاف من العسكريين المتمركزين في أراضي المتمردين.

وتنفي موسكو وجود أي قوات في شرق أوكرانيا.

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا يمكن أن تستخدم صواريخ متوسطة المدى لـ "تدمير أهداف حيوية" داخل البلاد بما في ذلك العاصمة كييف.

وحذرت الاستخبارات الأوكرانية من جبهة محتملة على طول الحدود الشمالية مع بيلاروسيا مع زيادة التدريبات العسكرية الروسية المشتركة مع بيلاروسيا، الحليف الرئيسي للكرملين.

وقالت وثيقة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية: "يجب اعتبار أراضي بيلاروسيا مسرحا كاملا للعمليات، ويمكن لروسيا استخدامها لتوسيع العدوان ضد أوكرانيا".