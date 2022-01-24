جيش بوركينا فاسو يعلن سيطرته على البلاد.. والإطاحة بالرئيس

نشر الاثنين ، 24 يناير / كانون الثاني 2022

لاغوس، نيجيريا (CNN)-- أعلن جيش بوركينا فاسو في التلفزيون الرسمي، يوم الاثنين، حل الحكومة وتعليق العمل بالدستور.

وأعلن النقيب سيدسور قادر ويدراغو، المتحدث باسم الحركة الوطنية للحماية والإصلاح، أن العسكريين سيطروا على البلاد.

في التلفزيون الحكومي، أعلن ويدراوغو مع أكثر من عشرة جنود أنهم أطاحوا بالرئيس روش مارك كريستيسن كابوري، "بسبب التدهور المستمر للوضع الأمني" في البلاد و "عجز الحكومة" عن توحيد الشعب.

كما أعلنوا أنهم أغلقوا الحدود وفرضوا حظر تجول.

وقال أحد قادة الانقلاب لشبكة CNN إن الرئيس وقع استقالته وأنه محتجز في مكان آمن.