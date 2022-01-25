رأي: هذه الخرائط تظهر الأسباب التي قد تدفع بوتين إلى غزو أوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طرح الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، عدة أسئلة بشأن الحشد الروسي على حدود أوكرانيا، وكيف يمكن أن يكون اجتياح موسكو المحتمل "فرصة" لدول المنطقة المنتجة للنفط "لإصلاح علاقتها مع أمريكا وتحقيق مكاسب سياسية، خاصة في منطقتنا وبالذات فيما يتصل بالملف النووي الإيراني".

وقال رئيس وزراء قطر الأسبق، في حسابه على تويتر، الاثنين: "الوضع المتوتر في أوكرانيا وحولها يدعونا للتساؤل، هل سيكون هناك اجتياح روسي لأوكرانيا أم أن ما يحدث مجرد رقصة على طرف الطاولة؟ وما هي العواقب التي ستترتب على روسيا وأميركا إذا وقع الاجتياح؟"

ورأى الشيخ حمد بن جاسم أنه "بالنسبة للولايات المتحدة من أهم العواقب ما يتصل بموضوع الطاقة والصدمة التي ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وتأثير ذلك على الحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم ولذلك فإن أميركا ستضطر للتعامل مع الدول الكبرى المنتجة للنفط لتأمين زيادة الإنتاج، وخاصة الدول التي تستطيع زيادة الإنتاج".

وتابع: "من هنا فقد تكون هناك فرصة أمام هذه الدول لإصلاح علاقتها مع أمريكا واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق مكاسب سياسية، خاصة في منطقتنا وبالذات فيما يتصل بالملف النووي الإيراني".

أما عن روسيا، فقال الشيخ حمد بن جاسم: "العواقب التي ستعاني منها روسيا فهي العزلة السياسية والعقوبات الاقتصادية القاسية وما ستؤدي إليه من ضغط اجتماعي داخلي، رغم أنها تستطيع الاستفادة من الزيادة المرتقبة في أسعار النفط والغاز وحاجة العالم إليها".

وذهب إلى أن "روسيا تستطيع كذلك استغلال أي شرخ في السياسات بين أمريكا وأوروبا لتخفيف وقع العقوبات عليها، ولكنها ستجد نفسها في النهاية أمام تحديات سياسية واقتصادية وغير عسكرية، والكاسب الأكبر من هذا كله سيكون هو الصين في مباحثاتها القادمة مع أميركا".

وفي وقت سابق الاثنين، قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إنه تم وضع ما يصل إلى 8,500 جندي أمريكي على أهبة الاستعداد لأوامر بالانتشار، مع تواجد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.