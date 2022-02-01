رئيس وزراء بريطانيا من كييف: بوتين "يحمل مسدسًا" لتخويف أوروبا

نظرة على قاعدة الناتو التي تقودها ألمانيا بالقرب من أوكرانيا.. ما التعزيزات التي يقومون بها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الرئيس الروسي "يحمل مسدسًا" لتخويف أوروبا، في معرض تعليقه على أزمة الحشد الروسي على حدود أوكرانيا.

وأضاف جونسون، في مؤتمر صحفي في كييف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن سبب التهديد بالغزو "يتعلق بأوكرانيا، ولكنه يتعلق أيضًا بشيء أكبر، يتعلق الأمر بالهيكل الأمني ​​الأوروبي بأكمله. يحاول فلاديمير بوتين، من خلال حمل مسدس، تخويف أوكرانيا، إقناعنا بتغيير الطريقة التي ننظر بها إلى شيء كان رائعًا (الناتو)".

وتابع جونسون: "ما يحدث الآن هو أن الرئيس بوتين يحاول تقويض تلك المكاسب وإعادة رسم الخريطة الأمنية لأوروبا ومناطق النفوذ الجديدة. لن تكون أوكرانيا فقط، ستكون جورجيا ومولدوفا - هذه اللحظة حاسمة".

وشدد جونسون على ضرورة "أن تتراجع روسيا وتختار طريق الدبلوماسية" بشأن أوكرانيا، محذرًا من أن غزوها "سيشكل كارثة لروسيا والعالم".

ويوم الثلاثاء، قال الرئيس الروسي إن حكومته تدرس ردود فعل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي (الناتو) على المخاوف الأمنية لروسيا، لكنه قال إن شكاوى بلاده الرئيسية "تم تجاهلها"، وذلك في حديثه في مؤتمر صحفي بعد اجتماع استمر خمس ساعات في موسكو مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرجي لافروف مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء. بعد هذه المكالمة، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية إن لافروف لم يعط أي إشارة إلى أن موسكو ستوقف التصعيد من الحدود مع أوكرانيا.