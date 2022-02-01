رأي: هذه الخرائط تظهر الأسباب التي قد تدفع بوتين إلى غزو أوكرانيا

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موسكو، روسيا (CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن حكومته تدرس ردود فعل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي (الناتو) على المخاوف الأمنية لروسيا، لكنه قال إن شكاوى بلاده الرئيسية "تم تجاهلها".

لأسابيع، ظل بوتين صامتًا بشأن غزو محتمل لأوكرانيا، ولم يبدِ تصريحات عامة كثيرة حول الأزمة وحشد عشرات الآلاف من القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

لكن في حديثه في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء بعد اجتماع استمر خمس ساعات في موسكو مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قال الرئيس الروسي: "من الواضح بالفعل - لقد أبلغت رئيس الوزراء بشأن هذا - أنه تم تجاهل المخاوف الروسية الأساسية. لم نر دراسة كافية لمتطلباتنا الرئيسية الثلاثة".

وأضاف بوتين أن روسيا لم تر "اعتبارًا مناسبًا لمطالبنا الرئيسية الثلاثة فيما يتعلق بتوسيع الناتو، والتخلي عن نشر أنظمة أسلحة هجومية بالقرب من الحدود الروسية، وعودة البنية التحتية العسكرية لكتلة (الناتو) في أوروبا إلى حالة عام 1997. عندما تم التوقيع على وثيقة تأسيس روسيا والناتو".

وتطرق بوتين إلى ما وصفه بتاريخ خداع الناتو، قائلا إن الحلف وعد بألا يتوسع "بوصة واحدة" شرقا.

وأضاف: "قالوا شيئاً وفعلوا شيئاً آخر. كما يقول الناس، لقد خدعونا، حسنًا، لقد خدعونا ببساطة".

وكرر بوتين معارضته لعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلنطي، قائلا إن الأوكرانيين يهدفون إلى إعادة شبه جزيرة القرم - المنطقة التي ضمتها روسيا في 2014 - بالقوة العسكرية، مما قد يؤدي بالتحالف إلى صراع مفتوح مع روسيا.

وقال: "هذه (القرم) أرض روسية ذات سيادة، والمسألة مغلقة بالنسبة لنا. دعونا نتخيل أن أوكرانيا هي إحدى دول الناتو وتبدأ هذه العمليات العسكرية. ثم ماذا، يجب أن نقاتل ضد كتلة الناتو؟ إذن، هل فكر أحد في هذا؟ يبدو أنه لا".

وشارك دبلوماسيون من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وحلف شمال الأطلنطي والاتحاد الأوروبي في طيف من النشاط الدبلوماسي في الأسابيع الأخيرة.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرجي لافروف مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء. بعد هذه المكالمة، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية إن لافروف لم يعط أي إشارة إلى أن موسكو ستوقف التصعيد من الحدود مع أوكرانيا.

أكد مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين أنهم "تلقوا متابعة مكتوبة من روسيا" لوثيقة مقترحات أرسلتها الولايات المتحدة إلى الكرملين الأسبوع الماضي حول كيفية نزع فتيل التوترات وتمهيد الطريق لمزيد من المحادثات الأمنية استجابة لمطالب روسيا بشأن الأمن.

لكن الكرملين قال يوم الثلاثاء إن روسيا لم ترسل بعد "ردها الرئيسي" إلى الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مؤتمر عبر الهاتف: "كان هناك خلط". واضاف: "أنها (المراسلات الروسية) اعتبرت أمرا مختلفا. لم يتم تسليم الرد الرئيسي على هذه القضية ولا يزال جاريًا".