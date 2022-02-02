نظرة على قاعدة الناتو التي تقودها ألمانيا بالقرب من أوكرانيا.. ما التعزيزات التي يقومون بها؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، رسميًا على نشر عسكري أمريكي إضافي في أوروبا الشرقية، ومن المتوقع أن يعلن البنتاغون صباح الأربعاء أن القوات ستنتشر "في الأيام المقبلة"، وفقًا لما قاله مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN.

وقال المسؤولون إن عمليات الانتشار هي إظهار لدعم شعور الحلفاء في الناتو بالتهديد من التحركات العسكرية الروسية بالقرب من أوكرانيا.

من المتوقع أن يعلن البنتاغون صباح الأربعاء أنه سيتم نشر آلاف القوات الأمريكية الإضافية في مواقع متقدمة في أوروبا. وقالت المصادر إن عمليات النشر ستشمل حوالي 2000 جندي أمريكي في بولندا وبضعة آلاف إضافية إلى دول جنوب شرق الناتو، بما في ذلك رومانيا.

وضعت الولايات المتحدة 8500 جندي في الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى في حالة استدعاء قوة استجابة تابعة لحلف الناتو.. لكن لدى الولايات المتحدة والناتو عشرات الآلاف من القوات الأخرى الموجودة بالفعل في أوروبا للاستفادة منها في أي عمليات نشر إضافية لحلفاء أوروبا الشرقية.

وقالت المصادر إن بعض القوات التي سيتم نشرها قريبًا تتمركز بالفعل في أوروبا، بينما سيأتي البعض الآخر من أولئك الموجودين في الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى بالفعل.

ستعمل القوات على أساس ثنائي مع الدول المضيفة لها، حيث أن الناتو لم ينشط بعد قوة رد متعددة الجنسيات.

ذكرت شبكة CNN الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة وعدد قليل من الحلفاء كانوا يجرون مناقشات لنشر آلاف إضافية من القوات في دول شرق أوروبا بحلف شمال الأطلنطي قبل أي غزو روسي محتمل لأوكرانيا كإظهار للدعم في مواجهة عدوان موسكو المستمر.

كما قال بايدن يوم الجمعة الماضي إنه سينقل القوات "على المدى القريب"، حيث واصلت روسيا حشد قواتها بالقرب من أوكرانيا، مما أثار مخاوف من تجدد الغزو حتى مع استمرار الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات.