دولة أوروبية تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا تخوفا من غزو روسيا

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ماكرون في كييف بعد زيارته موسكو لمناقشة التهديد الروسي لأوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – حثت وزارة الخارجية اللاتفية رعاياها في أقرب وق وسط تهديدات حول الاجتياح الروسي المحتمل للبلاد، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الجمعة.

وجاء في بيان الخارجية اللاتفية: "وسط وجود تهديد أمني جدي من جانب روسيا قرب الحدود الأوكرانية والتهديدات حول إمكانية التصعيد، تحث وزارة الخارجية المواطنين اللاتفيين على مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت".

وأضافت الوزارة في بيانها: "نقترح المغادرة عبر أي وسيلة نقل متاحة إلى دول الاتحاد الأوروبي والناتو".

ويأتي هذا البيان وسط ترقب أوروبي وأمريكي لهجوم روسي وشيك على الأراضي الأوكرانية مع حشد موسكو قواتها على الحدود مع كييف.