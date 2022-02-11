الإليزيه يعلن سبب التباعد بين ماكرون وبوتين في الكرملين

باريس، فرنسا (CNN)-- أعلن قصر الإليزيه، الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض طلب الكرملين بإجراء فحص روسي لكورونا، ومن ثم ظل ماكرون على مسافة كبيرة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعهما في موسكو، الاثنين.

وخلال زيارة ماكرون إلى موسكو، ظهر مع بوتين وهما يجلسان على طاولة طويلة فصلت بينهما إلى حد لافت للنظر، وكذلك أثار تصرف بوتين مع نظيره الفرنسي حالة من الجدل، بعدما أظهرت لقطات مصورة أنه تركه يسير خلفه وحيدًا، بعد نهاية مؤتمرهما الصحفي بالكرملين.

وحسب ما ظهر في اللقطات المتداولة، أشار بوتين إلى ماكرون بأن يمضي على ما يبدو في اتجاه الخروج من قاعة المؤتمر، وليس واضحًا ما قصده الرئيس الروسي.

في حين كان مشهد خروج الاثنين من القاعة مثيرًا لردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما مع ظهور بوتين متقدمًا في السير بينما يحاول ماكرون اللحاق به.

وقال الإليزيه إن "شروط البروتوكول التي تسمح بعقد اجتماع بين رئيسي الدولتين والمصافحة والجلوس حول طاولة أصغر فرضت بروتوكولا صحيا روسيا بدا غير مقبول ولا متوافق معنا".

ورفض قصر الإليزيه التعليق على التقارير الإعلامية التي أفادت بأن ماكرون رفض إجراء الفحص خوفا من أن تحصل روسيا على حمضه النووي.

يذكر أن زيارة ماكرون إلى موسكو جاءت ضمن مساعٍ دبلوماسية لتهدئة التصعيد الناجم عن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا، وسط مخاوف من وجود خطط لدى موسكو للغزو.