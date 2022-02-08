بوتين عن ماكرون: مقترحاته وأفكاره قابلة للتطبيق لوضع أساس للمستقبل

رأي: هذه الخرائط تظهر الأسباب التي قد تدفع بوتين إلى غزو أوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار تصرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حالة من التفاعل، بعدما أظهرت لقطات مصورة أنه تركه يسير خلفه وحيدًا، بعد نهاية مؤتمرهما الصحفي بالكرملين يوم الاثنين.

وحسب ما ظهر في اللقطات المتداولة، أشار بوتين إلى ماكرون بأن يمضي على ما يبدو في اتجاه الخروج من قاعة المؤتمر، وليس واضحًا ما قصده الرئيس الروسي.

في حين كان مشهد خروج الاثنين من القاعة مثيرًا لردود الفعل عبر الشبكات الاجتماعية، لاسيما مع ظهور بوتين متقدمًا في السير بينما يحاول ماكرون اللحاق به.

في مخالفة بروتوكولية .. الرئيس الروسي #بوتين يمشي تاركا خلفه نظيره الفرنسي #ماكرون ليلحق به بعد الإنتهاء من المؤتمر الصحفي الذي جمع بينهما في الكرملين .. إهانات متتالية تلاحق #ماكرون .. https://t.co/uGPrpSZgVs

انا من المعجبين جدا بشخصية الرئيس فلادمير بوتين اشعر انه فيه رجولة وغيرة وشجاعة ويعرف معادن الاشخاص الذي بقابلهم وينزل كل واحد منزلته فبعد استقباله الاسطوري للملك سلمان وحفاوته البالغة بولي العهد في اي مناسبة اجده ينزل بعض الحكام منازلهم ماكرون بايدن اردوغان رئسي ايران وغيرهم https://t.co/N7SvofnN7m

ووصف البعض تصرف بوتين بأنه "غريب"، ورأى آخرون أنه "إهانة" لماكرون أراد بها توجيه رسائل إلى الدول الغربية.

وبيّنت لقطات أخرى نشرتها وسائل إعلام روسية، الرئيس الفرنسي وهو يخرج من القاعة وحيدًا.

🎖بعد التحدث لمدة 15 دقيقة أخرى مع بوتين عاد ماكرون إلى غرفة المؤتمرات الصحفية وتجاوز الصحافة متجاهلاً الأسئلة وغادر الكرملين https://t.co/HIpeWPEaLx

ولم يكن تصرف بوتين هو الوحيد خلال زيارة ماكرون إلى موسكو، حيث ظهر الاثنان وهما يجلسان على طاولة طويلة فصلت بينهما إلى حد لافت للنظر.

Credit: SPUTNIK/AFP via Getty Images

وجاءت زيارة ماكرون إلى موسكو يوم الاثنين ضمن مساعٍ دبلوماسية لتهدئة التصعيد الناجم عن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا، وسط مخاوف من وجود خطط لدى موسكو للغزو.

وخلال حديثهما بالمؤتمر الصحفي، قال بوتين روسيا وفرنسا لديهما "قلق مشترك" بشأن الوضع الأمني في أوروبا، فيما قال ماكرون إنه وبوتين تمكنا من إيجاد "نقاط التقاء" بشأن الأزمة الأوكرانية.

لاحقا، رفض الكرملين التعليق يوم الثلاثاء على ما قاله قصر الإليزيه عن تعهد بوتين خلال لقائه ماكرون بالامتناع عن أي أنشطة عسكرية إضافية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "لا يمكنني التعليق على ذلك، لا أفهم تماًما ما الذي يتحدث عنه الزملاء الفرنسيون".