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لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- ناقش الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "حزمة صارمة من العقوبات" التي سيتم تطبيقها في "حالة حدوث مزيد من العدوان العسكري لروسيا في أوكرانيا"، وفقًا لما جاء في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي يوم السبت.

وفقًا للبيان، ناقش بيورن سيبرت، مسؤول مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، العقوبات خلال محادثته مساء الجمعة مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان "حول تطور الوضع في أوكرانيا".

وقال البيان: "لقد نسقوا الاستعدادات عبر الأطلنطي لمجموعة قوية من العقوبات، والتي سيتم تطبيقها بسرعة في حالة المزيد من العدوان العسكري لروسيا في أوكرانيا. كما ناقشوا خطوات ملموسة لدعم الاقتصاد الأوكراني".

كما ناقش المسؤولون "الخطوات الإضافية التي سيتم اتخاذها للاستعداد لأي انقطاع مستقبلي لإمدادات الطاقة إلى أوروبا"، وتبادلوا أفكارهم حول الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن أمن الطاقة.