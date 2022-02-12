وزير خارجية أمريكا: لم نستلم ردا رسميا من روسيا على الوثيقة المكتوبة

ليس قوة جيشها.. هذا العامل قد يحمي أوكرانيا ويحبط أي غزو روسي ضدها

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده لم تستلم ردا رسما من روسيا على الوثيقة المكتوبة التي سلمتها واشنطن لموسكو قبل أسابيع فيما يتعلق بالملف الأوكراني.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لإخلاء سفارتها في العاصمة الأوكرانية، كييف، قال بلينكن، السبت، إن الولايات المتحدة سيكون لديها المزيد لتقوله عن سفارتها "في الساعات المقبلة"، مشيرًا إلى أن هذا شيء "يواصلون التركيز عليه".

وكرر بلينكن التأكيد على أن الولايات المتحدة قد قدمت طريقين لموسكو، أحدهما الدبلوماسية والآخر عواقب وخيمة إذا ما مضت قدما في العدوان على الدولة المجاورة لها.

وكان بلينكن قد أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني ديمتري كوليبا وفقا لبيان صادر عن الخارجية الأمريكية أعاد خلاله التأكيد على "دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا في وجه التهديد الحاد بشكل متزايد بوقوع عدوان روسي إضافي عليها".

وشدد بلينكن باتصاله على أن "أي عدوان روسي على أوكرانيا سيقابل بعواقب سريعة وخطيرة وموحدة".