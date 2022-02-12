نائب ممثل روسيا بـUN يسخر من إرسال أمريكا قوات لبولندا.. إليكم ما قاله

ليس قوة جيشها.. هذا العامل قد يحمي أوكرانيا ويحبط أي غزو روسي ضدها

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تساءل دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا في الأمم المتحدة، ساخرًا عما إذا كانت "الولايات المتحدة ستغزو أوكرانيا" ردًا على أنباء عن انتشار إضافي للقوات الأمريكية في بولندا بأوروبا الشرقية.

ورداً على تحذير مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان من أن "الغزو الروسي لأوكرانيا يمكن أن يبدأ في أي يوم الآن"، غرد بوليانسكي قائلا: "يجب على شخص ما (غزو أوكرانيا)، بعد حملة الذعر هذه".

وأضاف الدبلوماسي الروسي قائلا: "كان بعض الأشخاص العقلاء يأملون في أن الهستيريا التي تثيرها الولايات المتحدة ستتضاءل.. ربما وضعوا النحس (سوء الطالع) عليها، لأنه من الواضح أن تجار الذعر قد حصلوا على دفعة ثانية".

وتابع بوليانسكي المعروف بتصريحاته الاستفزازية على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه على عكس القوات الأمريكية المتمركزة في الدول الأوروبية (عن طريق الدعوة)، فإن القوات الروسية تواصل البقاء داخل حدودها الوطنية، مضيفا: "نحن ندين سياسة الولايات المتحدة وحلفاؤها ينقلون جيشهم الى شرق أوروبا".