ليس قوة جيشها.. هذا العامل قد يحمي أوكرانيا ويحبط أي غزو روسي ضدها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أمرت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، جميع الموظفين غير الأساسيين بسفارتها في العاصمة الأوكرانية، كييف، بالمغادرة.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان: " اليوم، أمرت وزارة الخارجية الموظفين الأمريكيين غير الطارئين في السفارة بالمغادرة بسبب التقارير المستمرة عن حشود عسكرية روسية على الحدود مع أوكرانيا، مما يشير إلى احتمال القيام بعمل عسكري كبير".

وأضافت: "رغم التخفيض المؤسف لموظفينا الدبلوماسيين، سيبقى فريقنا الرئيسي في أوكرانيا مع العديد من زملائنا الأوكرانيين، المكرسين للأعمال التجارية، وسيستمر موظفو وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرهم من الموظفين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم بالمشاركة في جهود دبلوماسية لا هوادة فيها وتقديم المساعدة لدعم أوكرانيا وحل الأزمة التي تسببت فيها روسيا بسبب التمدد العسكري. ستستمر هذه الجهود دون انقطاع، وكذلك التزامنا - جنبًا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا - بأوكرانيا ذات سيادة وديمقراطية ومزدهرة كجزء من مستقبل أوروبي شامل وحر وسلمي".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد قال إن بلاده لم تستلم ردا رسما من روسيا على الوثيقة المكتوبة التي سلمتها واشنطن لموسكو قبل أسابيع فيما يتعلق بالملف الأوكراني.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لإخلاء سفارتها في العاصمة الأوكرانية، كييف، قال بلينكن، السبت، إن الولايات المتحدة سيكون لديها المزيد لتقوله عن سفارتها "في الساعات المقبلة"، مشيرًا إلى أن هذا شيء "يواصلون التركيز عليه".

وكرر بلينكن التأكيد على أن الولايات المتحدة قد قدمت طريقين لموسكو، أحدهما الدبلوماسية والآخر عواقب وخيمة إذا ما مضت قدما في العدوان على الدولة المجاورة لها.