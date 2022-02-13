دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—سجل جهاز سونار موجة مياه عنيفة يبلغ ارتفاعها 58 قدمًا (17.6 مترًا) قبالة ساحل جزيرة فانكوفر، بكندا، محطمة الرقم القياسي المسجل بنحو ثلاثة أضعاف حجم الأمواج المحيطة.

وقال يوهانس غيمريتش، أحد الباحثين الرئيسيين في مجال الأمواج العنيفة بجامعة فيكتوريا: "لم يتم ملاحظة سوى عدد قليل من الأمواج المارقة في أعالي البحار بشكل مباشر، ولا شيء بهذا الحجم.. احتمال حدوث مثل هذا الحدث هو واحد كل 1300 عام".

أحدثت الموجة ضجة في المجتمع العلمي لكونها أكثر الأمواج عنفا وتطرفا تم تسجيلها على الإطلاق تاريخيا، ورغم حدوثها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، إلا أن دراسة صدرت في فبراير/ شباط الجاري أذهلت العلماء.

وفي الوقت الذي لا يثير الحجم الكلي للموجة الاهتمام لكن المقارنة في الحجم بالموجات الأخرى هو ما يثير التساؤلات، ففي حين أن الموجة التي تحقق ارتفاعًا مساويا لأربعة طوابق ببناية أمر مثير للإعجاب إلا أن تكون الموجة ثلاثة أضعاف الأمواج المحيطة بها هو ما أثار اهتمام العلماء.