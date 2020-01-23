مصور سعودي يوثق "أمواج البحار المتحركة" فوق جبال السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد أن أبهر المصور السعودي، حسن الحريصي، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي بمشاهد خلابة لجبال القهر بالسعودية، عاد المصور هذا العام بمقطع فيديو يبين مشهداً يخطف الأنفاس لموجة من الغيوم، وهي تتحرك بانسياب فوق قمم المملكة العربية السعودية.

وعند النظر إليها، قد يوحي إليك المشهد أنك تنظر إلى أمواج البحار المتحركة، فهل تصدق إذا قال لك أحد أنك في الحقيقة تنظر إلى طبقة كثيفة من السحب؟

وفي أحد أحدث مقاطع الفيديو التي نشرها المصور السعودي، حسن الحريصي، عبر "تويتر"، وثق المصور المحترف مشهد غطاء كثيف من السحب وهي تتحرك فوق قمم جبال الحشر. وهذه الجبال تتواجد في محافظة الداير بني مالك في السعودية، وفقاً لما ذُكر في الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ووثق المصور مقطع الفيديو هذا مؤخراً أثناء تواجده فوق إحدى قمم جبال الحشر، وذلك عبر التصوير الجوي باستخدام طائرة "درون".

وفي حديثه عن المكان، قال المصور في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "جبال الحشر من الأماكن الجميلة. وهي تتميز بارتفاعها الشاهق، إذ أنها تعلو ألفين و500 متر عن سطح البحر".

وتشجع المصور على توثيق هذا المشهد بسبب شغفه في البحث عن أجمل ما يمكن أن تلتقطه عدسة كاميرته.

وحظي مقطع السحب المتحركة بإلكثير من الإعجاب على وسائل التواصل الاجتماعي. ويرى المصور أن السبب قد يعود إلى رسم المشهد لـ"لوحة فنية ربّانية"، وفقاً لما قاله.

وإلى الآن، حصد مقطع الفيديو الذي نشره المصور عبر "يوتيوب" على أكثر من 13 ألف مشاهدة.

وفي عام 2019، التقط الحريصي مقطع فيديو جوي لجبال القهر بالسعودية نالت إعجاب العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووثق المصور تلك الجبال بسبب تكويناتها الصخرية الـ"فريدة".