مساعد بوتين يكشف ما قاله بايدن خلال الاتصال وسط أجواء "هستيريا" الحرب

ليس قوة جيشها.. هذا العامل قد يحمي أوكرانيا ويحبط أي غزو روسي ضدها

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وصف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي، السبت، بأنها "متوازنة وذات طابع عملي"، لكنه قال إن أمريكا والناتو أخفقتا في معالجة المخاوف الأمنية الرئيسية لروسيا.

وفقًا لأوشاكوف، أخبر بايدن بوتين أنه "ملتزم بالمسار الدبلوماسي وقد وضع مجموعة من الاعتبارات التي يرى أنها تعالج العديد من المخاوف الروسية".

وأضاف أوشاكوف أن بوتين قال إن الغرب تجاهل المخاوف الأمنية الرئيسية لروسيا، وأن الولايات المتحدة وحلفاءها "يضخون" أسلحة جديدة بأوكرانيا ويشجعون استفزازات القوات الأوكرانية في منطقة دونباس وفي شبه جزيرة القرم.

وقال أوشاكوف إن المحادثة، التي استمرت لأكثر من ساعة بقليل، "حدثت في جو من الهستيريا بشأن الغزو الروسي الوشيك المفترض لأوكرانيا من قبل المسؤولين الأمريكيين، والجميع يعرف ذلك.. وأن الضغط حول موضوع الغزو تم بطريقة منسقة لتبلغ الهستيريا ذروتها".