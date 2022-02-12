ليس قوة جيشها.. هذا العامل قد يحمي أوكرانيا ويحبط أي غزو روسي ضدها

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- اكتملت مكالمة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الساعة 12:06 مساءً بالتوقيت الشرقي، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض.

تم تسجيل المكالمة في ساعة ودقيقتين.

وتأتي المناقشة بين الزعيمين بعد ساعات من قيام الولايات المتحدة بسحب بعض قواتها من أوكرانيا، وأمرها بإجلاء معظم موظفي سفارتها يوم السبت مع تصاعد المخاوف من احتمال حدوث غزو روسي للبلاد في الأيام القليلة المقبلة.

من جانبه، قال البيت الأبيض "تحدث الرئيس بايدن مع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم لتوضيح أنه في حالة غزو روسيا لأوكرانيا، فإن الولايات المتحدة وحلفائنا سوف يفرضون تكاليف سريعة وشديدة على روسيا".

وأضاف البيت الأبيض: "حث الرئيس بايدن الرئيس بوتين على الانخراط في خفض التصعيد والدبلوماسية بدلاً من ذلك".

في سياق متصل، دعت دول عدة مواطنيها المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة أراضيها على الفور، وحذرت من السفر إليها.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التقطت يوم السبت، من قبل شركة التكنولوجيا الأمريكية ماكسار، إنشاء معسكرات بالقرب من الحدود البيلاروسية مع أوكرانيا، على بعد مئات الأميال من مكان إجراء التدريبات.

ويوم الخميس، بدأت روسيا وبيلاروسيا تدريبات عسكرية مشتركة على مدى 10 أيام، وسط جهود دبلوماسية مستمرة لنزع فتيل الأزمة بسبب مخاوف من أن الكرملين يخطط للتوغل في الأراضي الأوكرانية.

وتخطط روسيا أيضًا لإجراء مناورات بحرية من شأنها إغلاق أجزاء كبيرة من البحر الأسود وبحر آزوف، مما أثار احتجاجات من أوكرانيا على أن طرق الشحن التجارية ستختنق. ونفى الكرملين إغلاق طرق الشحن.

ويُعتقد أن انتشار موسكو في بيلاروسيا هو الأكبر منذ الحرب الباردة، مع "توقع 30 ألف جندي مقاتل، وقوات العمليات الخاصة سبيتسناز، والطائرات المقاتلة بما في ذلك طائرات سوخوي سو -35، وصواريخ إسكندر ذات القدرة المزدوجة وأنظمة الدفاع الجوي إس -400". بحسب ما قاله الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ الخميس الماضي.

كما أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن حشد القوات الروسية في بيلاروسيا، الحليف الوثيق لروسيا.