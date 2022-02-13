أمريكا تخرج بعض قواتها من أوكرانيا.. ووزارة الدفاع توضح

ليس قوة جيشها.. هذا العامل قد يحمي أوكرانيا ويحبط أي غزو روسي ضدها

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" عن إخراج بعض قواتها الموجودة على الأراضي الأوكرانية في خطوة تأتي مع استمرار المخاوف من غزو روسي محتمل.

جاء ذلك بأمر من وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، لأعضاء الحرس الوطني بالخروج من أوكرانيا، وأعاد تمركزهم "في أماكن أخرى في أوروبا"، وفقًا للمتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي.

ويذكر أن الجنود البالغ عددهم 160 جنديا في أوكرانيا يقبعون في البلاد منذ نوفمبر/ تشرين الثاني في مهمة تدريبية.

وأوضح كيربي في بيانه: "إعادة التنظيم هذا لا يعني تغييرًا في تصميمنا على دعم القوات المسلحة الأوكرانية، لكنها ستوفر المرونة في طمأنة الحلفاء وردع العدوان.. إنهم يغادرون أوكرانيا وسيعيدون تموضعهم في مكان آخر في أوروبا.. الوزير اتخذ هذا القرار بدافع من الحذر الشديد مع مراعاة سلامة وأمن موظفينا في المقام الأول وإبلاغه بتوجيهات وزارة الخارجية بشأن الموظفين الأمريكيين في أوكرانيا".