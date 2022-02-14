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لندن، بريطانيا (CNN) – أكد وزير القوات المسلحة البريطانية، جيمس هيبي، الإثنين، أن بلاده ستدعم أوكرانيا بصرف النظر عن سعيها للحصول على عضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) من عدمه.

وقال هيبي في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" البريطانية، إن لندن أكدت بوضوح أن أي حل دبلوماسي للوضع على الحدود الأوكرانية يجب أن يكون على "حساب سيادة الحكومة الأوكرانية" و"قدرتها على اختيار التحالف الذي ترغب بالانضمام له".

وأضاف الوزير البريطاني: "إذا قررت أوكرانيا عدم الانضمام للناتو، فنحن ندعم ذلك، هذا الأمر يعود للأوكرانيين".

وتابع هيبي قائلا: "بالمثل، إذا ما قررت أوكرانيا الانضمام للناتو فيمكننا أن ندعم ذلك أيضا لأن هذا ما تعنيه السيادة وهذا ما ندعمه".

وأتت تصريحات الوزير البريطاني في ظل حديث السفير الأوكراني في بريطانيا، فاديم بريستايكو، الأحد عن استعداد بلاده للتخلي عن هدف الانضمام للناتو مقابل حقن الدماء ومنع الحرب مغ روسيا.

وعاد وأوضح السفير في مقابلة أخرى مع "bbc" الإثنين، قائلا إن معنى تصريحاته هو أن كييف مستعدة لتقديم تنازلات مقابل حماية حياة مواطنيها.

من جانبه، شدد المستشار الألماني، أولاف شولز، على تضمان بلاده ووقوفها مع أوكرانيا وذلك أثناء توجهه إلى كييف ثم إلى موسكو.