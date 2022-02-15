الدفاع الروسية: قطعات من الجيش ستعود إلى قواعدها من الغرب والجنوب

اتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن القوات في القطعات العسكرية المتمركزة على الحدود الجنوبية والغربية الروسية بدأت بالعودة إلى قواعدها بعد تدريبات عسكرية، وفقا لبيان نُشر السبت على موقع فيسبوك.

وقال كوناشينكوف: "وحدات من الجيش المتمركز في الجنوب والغرب أنهت مهماتها وبدأت بالتحضير للعودة وستتحرك إلى ثكناتها العسكرية اليوم، وستعود قوات المشاة بمفردها ضمن صفوف عسكرية"، حسب قوله، لكنه أكد أن التدريبات العسكرية الرئيسية لا تزال مستمرة.

وأردف المتحدث باسم الدفاع الروسية قائلا: "تتواصل إجراءات التدريبات العملياتية الكبرى للقوات المسلحة الروسية بمشاركة جميع قطاعات الجيش وقيالقه وقواته الجوية"، حسب تعبيره.

وتأتي هذه الأنباء وسط تصريحات لوزير الخارجية الروسي أكد فيها استعداد الرئيس فلاديمير بوتين للحوار والتفاوض بشأن الأزمة الأوكرانية.