بايدن للروس: أنتم لستم أعداءنا.. ونحن لا نهدد روسيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- خاطب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحات بالبيت الأبيض، المواطنين الروس، قائلاً لهم: "أنتم لستم أعداءنا".

وأضاف بايدن أن "الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يشكلان تهديدا لروسيا"، وتابع: "أوكرانيا لا تهدد روسيا".

وذكر الرئيس الأمريكي: "ليس لدى الولايات المتحدة أو الناتو صواريخ في أوكرانيا، ولا توجد خطط لوضعها هناك".

وأكد: "نحن لا نستهدف الشعب الروسي، ولا نسعى لزعزعة استقرار روسيا"، وخاطب الروس بقوله: "أنتم لستم أعداءنا".

وذكر الرئيس الأمريكي أنه لا يعتقد أن الروس يريدون "حربًا دموية مدمرة ضد أوكرانيا، وهي دولة وشعب تشاركهم روابط عميقة من التاريخ والثقافة".

وأشار إلى أن الأمريكيين والروس "قاتلوا وضحوا جنبًا إلى جنب في أسوأ حرب في التاريخ" الحرب العالمية الثانية.

وقال: "الحرب العالمية الثانية كانت حربا ضرورية، لكن إذا هاجمت روسيا أوكرانيا ، فستكون حربًا اختيارية، حربًا بدون سبب" ، مضيفًا أنه لم يحاول "الاستفزاز" ، ولكنه أراد بدلاً من ذلك "قول الحقيقة."

وحذر من أن "روسيا إذا قامت بغزو أوكرانيا في الأيام والأسابيع المقبلة، فإن التكلفة البشرية لأوكرانيا ستكون هائلة، وستكون التكلفة الإستراتيجية لروسيا هائلة أيضًا"، وقال: "إذا هاجمت روسيا أوكرانيا ستقابل بإدانة دولية واسعة"، وأضاف: "لن ينسى العالم أن روسيا اختارت الموت والدمار بلا داع".

وذكر بايدن أن الولايات المتحدة "لم تتحقق بعد من أن روسيا بدأت في سحب بعض قواتها بعد الانتهاء من التدريبات الأخيرة بالقرب من أوكرانيا"، محذرا من أن "الغزو لا يزال ممكنا".

وذكر الرئيس الأمريكي أن هناك "متسع كبير للدبلوماسية" مع روسيا ويمكن أن تتجنب الصراع في أوروبا، وقال بايدن: "سنواصل جهودنا الدبلوماسية بالتشاور الوثيق مع حلفائنا وشركائنا."