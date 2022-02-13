مقارنة بين قوة الجيش الروسي ونظيره الأوكراني.. من يتفوق عسكريًا؟

ليس قوة جيشها.. هذا العامل قد يحمي أوكرانيا ويحبط أي غزو روسي ضدها

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في مكالمة يوم الأحد، أن الولايات المتحدة سترد "بسرعة وحسم" إذا غزت روسيا أوكرانيا مرة أخرى.

واتفق الزعيمان على أهمية مواصلة السعي إلى الدبلوماسية والردع ردًا على الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا"، وفقًا لبيان البيت الأبيض للمكالمة.

وقال البيت الأبيض: "أوضح الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وحزم، مع حلفائها وشركائها، على أي عدوان روسي آخر ضد أوكرانيا. واتفق الزعيمان على أهمية مواصلة السعي إلى الدبلوماسية والردع ردًا على الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا".

واستمرت المكالمة أقل من ساعة بقليل.

وبدأت مكالمة بايدن وزيلينسكي في الساعة 11:06 بالتوقيت الشرقي، واختتمت في الساعة 11:57، حسبما قال البيت الأبيض.

ويوم السبت أجرى الرئيس الأمريكي مكالمة هاتفية - تخطت مدتها الساعة - مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وناقشا الوضع بشأن أوكرانيا.