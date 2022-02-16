دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ولغة جسده التي دفعت الصحفيين للضحك في رد على سؤال حول "غزو أوكرانيا".

#لافروف بعد سؤاله للمرة الألف عن "#غزو #روسيا لأوكرانيا" !!! https://t.co/Tt9lEUBboS

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، وزير الخارجية الروسي وهو يقوم يومئ برأسه قبل أن يبتسم ويدفع الموجودين في المؤتمر الصحفي للضحك.

The West: “The war imminent” Lavrov: #Ukraine https://t.co/Ll0tupqNF8

وفي مقطع فيديو منفصل، تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو لرد لافروف على سؤال وجهه له الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين حول فرصة الحوار مع الغرب.

هل هذه بداية العودة من "حافة الهاوية" ام جولة من "الحرب الاعلامية"؟ > بوتين: هل هناك فرصة للاتفاق على القضايا الرئيسية [مع الناتو والولايات المتحدة]؟ > لافروف: هناك دائما فرصة https://t.co/cEVZG2EoAx

أبرز نشطاء خلال المقطع المتداول تصريح لافروف بأن هناك دائما فرصة للحوار والتفاوض، مبرزين في الوقت ذاته الطاولة الطويلة التي جلس عليها بوتين ولافروف والتي أعادت للأذهاب الطاولة الطويلة التي جلس عليها بوتين والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون والتي أثارت تفاعلا بحد ذاتها.