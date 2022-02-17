أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN) – عرض وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الخميس، خطة محتملة روسية لاجتياح أوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن العاصمة كييف ستكون أحد أهداف هذا الهجوم.

وقال بلينكن في كلمة له أمام مجلس الامن التابع للأمم المتحدة إنه يتمنى أن يُقنع روسيا بتجنب مسار الحرب وأضاف قائلا: "لا يزال هناك وقت"، حسب قوله.

وتابع وزير الخارجية الامريكي قائلا: "هذه لحظة خطر على حياة وأمن ملايين الأشخاص كما أن الخطر يصل إلى أساس الأمم المتحدة وقواعد النظام العالمي التي تضمن الحفاظ على استقرار العالم".

وأضاف بلينكن قائلا إن الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن روسيا ستجتاح أوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة وأشار إلى أن "خطة الهجوم جاهزة"، حسب قوله.

وأردف وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "الدبابات والجنود الروس سيتقدمون نحو أهداف مهمة تم تحديدها والتخطيط لاستهدافها بشكل تفصيلي"، لافتا إلى أن العاصمة كييف ستكون أحد تلك الأهداف، ومشيرا إلى أن موسكو تخطط لاستهداف مجموعات من الأوكرانيين.

وختم بلينكن قائلا إنه رغم أن أمريكا كانت قد عرضت معلومات استخبارايتة غير صحيحة سابقا، في إشارة إلى معلومات حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، أكد أنه هذه المرة هو في الأمم المتحدة ليس لبداية حرب بل لمنعها.