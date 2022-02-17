الرجل الثاني في بعثة واشنطن.. روسيا تطرد نائب السفير الأمريكي لديها

بايدن عن الوضع بأوكرانيا: "إحساسي" أن روسيا ستغزو في غضون أيام.. ولن أتصل ببوتين

ألمانيا مستعدة لاتخاذ قرار بشأن العقوبات ضد روسيا إذا غزت أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – طردت روسيا ثاني أكبر مسؤول أمريكي لديها في سفارة واشنطن في العاصمة موسكو بدون أي مبرر في خطوة تعتبرها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تصعيدية، وفقا لما قاله متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الخميس.

وقالت الخارجية الأمريكية: "بإمكاننا تأكيد أن روسيا طردت نائب رئيس البعثة في روسيا، بارت غورمان، ونائب السفير غورمان ثاني أكثر المسؤولين رفعة في السفارة الأمريكية بموسكو بعد السفير وهو عضو مهم في فريق القيادة هناك".

وأكدت الولايات المتحدة أنها تدرس الرد المناسب على هذه الخطوة، وقال المتحدث باسم الخارجية: "خطوة روسيا تجاه نائب سفيرنا غير مبررة ونحن نعتبرها خطوة تصعيدية وندرس الرد".

وأضاف المتحدث قائلا: "ندعو روسيا إلى وقف عمليات طرد الدبلوماسيين الأمريكيين التي لا أساس لها وأن تعمل بشكل فعال على إعادة بناء بعثاتنا، اليوم أكثر من أي وقت مضى، من المهم أن يكون لدى بلدين الدبلوماسيين المناسبين لتنسيق المحادثات بين حكومتينا".

وتأتي هذه الأزمة الدبلوماسية في ظل مخاوف أمريكية من غزو روحي محتمل لأوكرانيا.

يذكر أن موسكو كانت قد أجبرت أمريكا على تخفيض حجم بعثتها الدبلواسية في البلاد خلال السنوات الأخيرة.