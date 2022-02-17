أقمار صناعية تكشف جسرا تكتيكيا بني بين عشية وضحاها قرب حدود أوكرانيا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت صور أقمار صناعية التقطت خلال اليومين الماضيين جسرا تكتيكيا وطريق جديد تم بناؤها فوق نهر رئيسي في بيلاروسيا قرب الحدود الأوكرانية.

تصوير: Satellite image ©2022 Maxar Technologies

ويقع كل من الطريق والجسر الجديدين فوق نهر بريبيات في جنوب بيلاروسيا، على بعد أقل من أربعة أميال (نحو 6.4 كيلومتر) من الحدود الأوكرانية، ويمكن أن تستخدمه القوات الروسية الموجودة حاليًا في بيلاروسيا في بالطريق إلى العاصمة الأوكرانية، كييف.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطتها كل من Maxar و Planet Labs، مظهر الجسر العائم الذي بني بين عشية وضحاها تقريبا، الثلاثاء.

وفي الوقت الذي لم تُشاهد فيه أي تجمعات لمدرعات بالقرب من الجسر، انتشرت قوات روسية بمواقع متقدمة على بعد حوالي 80 ميلاً (نحو 128 كيلومترا) إلى الشرق وشوهدت قافلة واحدة على طريق مؤدي إلى المنطقة.

وقال 3 مصادر مطلعة على الأمر لشبكة CNN إن مسؤولين بالمخابرات والجيش الغربيين يتتبعون عن كثب أعمال البناء كجزء من البنية التحتية الداعمة التي تضعها روسيا قبل الغزو المحتمل لأوكرانيا.