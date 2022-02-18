وزير الخارجية الأمريكي يضع شرطا للقاء نظيره الروسي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وافق على لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أواخر الأسبوع المقبل "بشرط عدم غزو روسيا لأوكرانيا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن بلينكن أشار في تصريحاته في مجلس الأمن، الخميس، إلى أنه يعتقد أن "الطريقة المسؤولة الوحيدة لحل الأزمة الأوكرانية هي الدبلوماسية والحوار، واقترح لقاء لافروف في أوروبا الأسبوع المقبل".

وأضاف بلينكن: "الروس ردوا بمواعيد مقترحة في أواخر الأسبوع المقبل، وهو ما نقبله بشرط ألا يكون هناك غزو روسي لأوكرانيا".

وقال برايس: "إذا قام الروس بالغزو في الأيام المقبلة، فهذا سوف يوضح أنهم لم يكونوا جادين أبدا بشأن الدبلوماسية"، وأضاف: "سنواصل التنسيق مع حلفائنا وشركائنا وندفع لمزيد من المشاركات مع روسيا من خلال مجلس الناتو- روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعا عبر الهاتف، الجمعة، مع قادة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لمناقشة الأزمة الأوكرانية.