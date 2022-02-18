مشاهد لاحتراق سيارة عسكرية.. حكومة دونيتسك: انفجار قرب مقرنا

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كييف، أوكرانيا (CNN) – أظهر مقطع فيديو من مدينة دونيتسك (شرقي أوكرانيا) حريقا في مصف للسيارات وعربة عسكرية متضررة بشدة، قرب مقر حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية التي تتمتع بالحكم الذاتي، الجمعة.

وأعلنت قناة تلفزيونية رسمية تابعة لجمهورية دونيتسك أن "في حوالي الساعة السابعة مساء، انفجرت سيارة في مصف للسيارات قرب مبنى الحكومة، وسُمع دوي الانفجار في أرجاء المدينة كافة، وزارة الحالات الطارئة وصلت إلى عين مكان الانفجار"، حسب قولها.

وأضافت القناة موجهة نداء للسكان: "نطالبكم بالحفاظ على هدوئكم، والبقاء يقظين، وتجنب الحركة في المدينة قدر المستطاع".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو فرق الطوارئ في الموقع وسيارة عسكرية متضررة بقوة، حددت CNN أنها من نوع "جيب" روسية الصنع.

ومن غير الممكن في الوقت الراهن تحديد سبب الأضرار التي تعرضت لها العربة وأَضرم فيها النيران.

يذكر أن سكان دونيتسك كانوا قد بدأوا بإخلاء منازلهم متجهين نحو روسيا تحت ذريعة تخطيط أوكرانيا لتنفيذ هجوم عسكري ضخم على الجمهورتين الداعمتين للانفصال شرقي البلاد.

وحذر الغرب خلال الأيام الماضية من سيناريو روسي لاجتياح أوكرانيا عسكريا، وأشار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الخميس، إلى أن التخطيط للهجوم قد تم بالفعل.