بايدن عن الوضع بأوكرانيا: "إحساسي" أن روسيا ستغزو في غضون أيام.. ولن أتصل ببوتين

ألمانيا مستعدة لاتخاذ قرار بشأن العقوبات ضد روسيا إذا غزت أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة الأوكرانية للتفاوض مع الانفصاليين المدعومين من موسكو، الجمعة، بعد تجديد القصف بين الجانبين على منطقة دومباس المتنازع عليها.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع الزعيم البيلاروسي، أليكساندر لوكاشينكو: "كل ما على كييف فعله هو الجلوس حول طاولة المفاوضات مع ممثلي دومباس والاتفاق على المعايير السياسية والاقتصادية والإنسانية لإنهاء الصراع، وكلما حدث ذلك بسرعة كلما كانت الأمور أفضل"، حسب قوله.

وتابع الرئيس الروسي قائلا: "لسوء الحظ، في الوقت الراهن، يحدث العكس، نحن نشاهد تصعيدا للوضع في دومباس"، على حد تعبيره.

وأشار مسؤولون أمريكيون على مدار الأيام القليلية الماضية إلى أن موسكو ستجد ذريعة لغزو أوكرانيا، ولفت وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، أن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية تشير إلى أن روسيا قد تجتاح أوكرانيا حلال الأسبوع الجاري.