كييف، أوكرانيا (CNN) – نفى رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، أن يكون هناك خطة لتنفيذ عملية عسكرية في الشرق، ليضم صوته إلى أصوات ضباط آخرين في إطار جهودهم للتأكيد على هذه النقطة مع توتر الأوضاع في دونيتسك.

وقال زالوجني: "البيانات التي ادعت وجود عملية عسكرية مزعومة للقوات المسلحة الأوكرانية وسيناريوهات استخدام القوة في تحرير المناطق المحتلة حاليا، ليست صحيحة".

وتابع رئيس الأركان الأوكرني قائلا: "لا يوجد لدى أوكرانيا مخطط لتنفيذ عملية عسكرية، خيارنا الوحيد المقبول لرفع الاحتلال عن شعبنا وأراضينا هو خيار الدبلوماسية والسياسة".

وأردف زالوجني في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك: "عملية عسكرية هجومية في دونباس ستسفر بالتأكيد عن وقوع خسائر مدنية، لذلك هذا السيناريو ليس في اعتبارنا من الأساس"، حسب تعبيره.

وتابع الضابط الأوكراني قائلا: "أطلب من سكان الأراضي المحتلة ألا يصدقوا أكاذيب القوة المحتلة"، في إشارة إلى روسيا.

وعلى الصعيد نفسه، قالت الخارجية الاوكرانية: "يعيش المواطنون الأوكران على ضفتي الحدود، سلامتهم وأمنهم والسلام في مناطقهم أولوية مطلقة بالنسبة لأوكرانيا".

وأكدت الخارجية الأوكرانية أن الادعاءات التي تحدثت عن عزم كييف بدء عملية عسكرية على المناطق التي تسيطر عليها حكومات موالية لروسيا في دونيتسك ولوغانسك لا علاقة لها بالحقيقة.

وشددت الوزارة على أن كييف لا تعتزم القيام بأي عملية تخريبية في إقليم دونباس مؤكدة تمسكها بالمسار الدبلوماسي السلمي للتعامل مع التوتر مع روسيا.

وكان بدأ سكان دونيتسك ولوغانسك بإخلاء مدنهم متجهين نحو روسيا وسط أنباء عن عملية عسكرية أوكرانية محتملة على مناطقهم.