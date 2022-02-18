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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – رأت وزارة الخارجية الأمريكية أن الأنباء التي تحدثت عن تفجير استهدف جمهورية دونيتسك الشعبية المحكومة ذاتيا مجرد وسيلة للتغطية على حقيقة أن روسيا هي المعتدية في هذا الصراع.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تعقيبا على الأنباء التي تحدثت عن انفجار سيارة مفخخة في دونيتسك: "أنها محاولات أخرى للتغطية على حقيقة أن روسيا هي المعتدية في هذا الصراع عبر الأكاذيب والمعلومات غير الصحيحة"، حسب قولها.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الحادثة بأنها "عملية مضللة" وقال إنها "بالضبط ما حذر منه وزير الخارجية أنتوني بلينكن في كلمته أمام مجلس الأمن".

وكان قد حذر بلينكن من أن روسيا قد حضرت سيناريو بالفعل لتغزو أوكرانيا، حسب قوله.

وختم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قائلا: "إنه لمن المعيب والتصرف الشرير أن تستخدم الناس كبيادق لإلهاء العالم عن حقيقة أن روسيا تبني قواتها في إطار التحضير لهجوم"، وأردف: "روسيا هي المحرض الوحيد لهذه التوترات وهي تهدد الشعب الأوكراني ووضعت قواتها على الحدود مع أوكرانيا وتقوم بالاعتداء وخرق حقوق الإنسان بشكل روتيني في إقليم دونباس"، حسب قوله.

وكانت قد أعلنت حكومة جمهورية دونيتسك عن وقوع تفجير بسيارة مفخخة في مصف للسيارات قرب مقرها.