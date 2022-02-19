أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)– قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه مقتنع بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ القرار بغزو أوكرانيا، لكن بايدن أكد أنه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في تصريحات بالبيت الأبيض: "حتى هذه اللحظة، أنا مقتنع بأن بوتين اتخذ القرار"، وتابع أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن القوات الروسية تعتزم مهاجمة أوكرانيا "خلال الأسبوع المقبل أو قبل ذلك"، وأن هجوما سيستهدف العاصمة الأوكرانية كييف.

كانت إدارة بايدن كشفت، خلال الأيام الأخيرة، العديد من المعلومات الاستخباراتية حول التحركات الروسية وهو تحول ملحوظ في كيفية عمل مسؤولي الأمن القومي في الولايات المتحدة.

وقال بايدن، الجمعة، إن قرار إدارته بمناقشة التحركات الروسية "بصوت عالٍ ومتكرر"، جاء "لإزالة أي سبب قد تقدمه روسيا لتبرير غزو أوكرانيا ومنعهم من التحرك"، وأضاف: "إذا تابعت روسيا خططها، فستكون مسؤولة عن حرب كارثية لا داعي لها".

ويعد تأكيد بايدن على أنه "مقتنع" بأن بوتين "اتخذ القرار بغزو أوكرانيا" تغييرا مهما في موقفه.

وكان الرئيس الأمريكي صرح في وقت سابق بأنه لا يعتقد أن بوتين قد اتخذ قرارا بالغزو، لكنه أقر بأن رؤيته حول تفكير بوتين كانت محدودة، وأشار إلى أنه يأمل في أن تؤدي الدبلوماسية إلى تهدئة الموقف، قائلاً إن "الدبلوماسية ممكنة دائمًا".

واتهم بايدن روسيا بارتكاب انتهاكات لوقف إطلاق النار، وقال: "خلال الأيام القليلة الماضية، رأينا تقارير عن تصعيد كبير في انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل مقاتلين مدعومين من روسيا يحاولون استفزاز أوكرانيا في دونباس"، مشيرًا إلى أمثلة متعددة من المعلومات المضللة التي قال إنها انتشرت من قبل وسائل الإعلام الحكومية الروسية، بما في ذلك الادعاء "الزائف" بارتكاب إبادة جماعية في منطقة دونباس.

وقال بايدن إن الأمر متروك للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليقرر ما إذا كان سيحضر المؤتمر الأمني الذي سيعقد في نهاية هذا الأسبوع في ألمانيا. ومن المتوقع أن تلتقي نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مع زيلينسكي خلال المؤتمر، السبت.

يذكر أن البيت الأبيض ألقى، في وقت سابق الجمعة، باللوم على روسيا في هجوم إلكتروني ضخم على أوكرانيا في وقت سابق من الأسبوع.

كما حذر مسؤولو البيت الأبيض من أن روسيا قد تواجه عقوبات واسعة النطاق إذا قامت بغزو أوكرانيا، واصفين إياها بأنها "أشد الإجراءات التي فكرنا فيها على الإطلاق ضد روسيا".