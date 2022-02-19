زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا شرق أوكرانيا يعلن التعبئة العامة

دونيتسك، أوكرانيا (CNN)—أعلن دينيس بوشلين، زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، السبت، التعبئة العامة وذلك مع ارتفاع حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

وقال بوشلين في مقطع فيديو نشره على حسابة على تيليغرام، إنه وقع على أمر التعبئة العامة، مدعيا أن أوكرانيا تخطط لشن هجوم على المنطقة، المعروفة أيضًا باسم جمهورية دونيتسك الشعبية (DPR).

وقال بوشلين بالفيديو: "أناشد كل رجال الجمهورية القادرين على حمل السلاح بأيديهم، والدفاع عن عائلاتهم وأطفالهم وزوجاتهم وأمهاتهم"، لافتا إلى أن إجلاء المدنيين قد بدأ ووصلت بالفعل عدة حافلات تقل سكان " جمهورية دونيتسك الشعبية" إلى روستوف أون دون في روسيا.

في حين كان هناك ارتفاع حاد في انتهاكات وقف إطلاق النار عبر ما يعرف بخط التماس بين القوات الانفصالية الأوكرانية المدعومة من روسيا في اليومين الماضيين، نفى المسؤولون الأوكرانيون وجود أي خطط لاستعادة منطقة دونباس بالقوة، قائلين إنهم يرون ما حدث هذا الأسبوع. الحوادث كمحاولة من قبل روسيا لخلق ذريعة لشن غزو.