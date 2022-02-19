محلل عسكري يشبه لـCNN بوتين بهتلر وصدام حسين إذا غزت روسيا أوكرانيا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—شبة الجنرال المتقاعد، مارك هيرتلينغ، المحلل العسكري بشبكة CNN، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهتلر وصدام حسين وستالين إذا ما أقدم على غزو أوكرانيا.

وأوضح هيرتلينغ: "لن يكون هناك موت ودمار فقط وعقوبات نتيجة لذلك (غزو أوكرانيا) لكنك تتحدث أيضًا عن إمكانية دخول السيد بوتين في التاريخ، جنبًا إلى جنب مع أمثال هتلر وستالين وصدام حسين، بمهاجمة أو الذهاب إلى بلدان أخرى في القرن الحادي والعشرين، دون سبب واضح مما يعتبره تهديدا للأمن القومي".

وأضاف: "يقول السيد بوتين أن هذا يمثل تهديدًا أمنيًا من الناتو، لقد كان الناتو موجودًا - كان موجودًا منذ أكثر من سبع سنوات، لم يسبق له أن غزوا بلدًا آخر كجسد، ولم يشكل أبدًا تهديدًا لأحد. الشيء الوحيد الذي فعله الناتو هو إتاحة الفرصة للأمن المشترك والجماعي. وهذا ما يثير اهتمام دول مثل رومانيا وبلغاريا ودول البلطيق وأوكرانيا لتكون جزءًا منه".

ويذكر ان الرئيس الأمريكي، جو بايدن قال في مؤتمر صحفي الجمعة أنه مقتنع بأن بوتين قد اتخذ القرار لغزو أوكرانيا، مضيفا: "لا أعتقد أنه يفكر حتى بعد في استخدام الأسلحة النووية. ولكنني أعتقد أنه يركز على محاولة إقناع العالم بأن لديه القدرة على تغيير الديناميكيات في أوروبا بطريقة لا يستطيع فعلا تحقيقها".