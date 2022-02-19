بوتين يبدأ تدريبات صاروخية بالستية للقوات الروسية

شي وبوتين يتعهدان بتعميق التنسيق الاستراتيجي من أجل تأثير بعيد المدى عالميًا

موسكو، روسيا (CNN)—بدأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، تدريبات عسكرية لصواريخ بالستية وفقا لما أوردته وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية، في خطوة تصعيدية جديدة في الأزمة مع أوكرانيا والغرب.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بوتين والرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، يراقبان التدريبات العسكرية الصاروخية من غرفة العمليات في الكرملين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت في بيان، الجمعة، إن التدريبات ستشارك فيها قوات ومنشآت تابعة للقوات الجوية، والمنطقة العسكرية الجنوبية، وقوات الصواريخ الاستراتيجية، وأسطول البحر الشمالي والبحر الأسود.

وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "تم التخطيط لتدريب قوات الردع الاستراتيجي في وقت سابق للتحقق من جاهزية هيئات القيادة العسكرية وإطلاق أطقم القتال وأطقم السفن الحربية وناقلات الصواريخ الاستراتيجية لأداء مهامها، فضلاً عن جاهزية قوات الأسلحة الاستراتيجية النووية وغير النووية".