أوكرانيا تعلن مقتل جندي بتجدد القصف قرب الخطوط الأمامية شرق البلاد

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كييف، أوكرانيا (CNN)—أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، السبت، مقتل جندي خلال تجدد القصف على الخطوط الأمامية شرق البلاد.

وأوضحت القوات المسلحة الأوكرانية لأن الجندي الأوكراني لقي مصرعه متأثرا بشظية في رأسه بعد عدة جولات من نيران المدفعية استهدفت مواقع أوكرانية بالقرب من منطقة ميرونيفسكي في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وتابعت أن الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا ارتكبوا في الساعات الـ 12 الأولى من يوم السبت 37 انتهاكًا لوقف إطلاق النار على طول ما يسمى بخط التماس، بما في ذلك 35 حادثًا عندما استخدموا أسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك.

وأضافت أن الانتهاكات شملت استخدام قذائف هاون من عيار 120 ملم وأنظمة مدفعية عيار 122 ملم، لافتة إلى أنه تم الإبلاغ عن ثلث الانتهاكات المزعومة على الأقل في ساعة واحدة بعد الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي.