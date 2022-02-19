نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد اوستن، السبت، إن روسيا اتخذت القرار على ما يبدو وتتحرك لمواقع لمكنها منها شن هجوم على أوكرانيا.

وفي إشارة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، قال أوستن في مؤتمر صحفي من ليتوانيا: "إذا نظرت إلى الموقف الذي يتبناه اليوم، فمن الواضح أنه اتخذ قرارًا وأنهم يتحركون إلى المواقع الصحيحة لشن هجوم".

وحول التوصل إلى حل دبلوماسي، قال أوستن: "أعتقد أننا يجب أن نحاول حتى اللحظة الأخيرة حتى ألا يكون ذلك ممكنًا".

ويذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بدأ السبت، تدريبات عسكرية لصواريخ بالستية وفقا لما أوردته وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية، في خطوة تصعيدية جديدة في الأزمة مع أوكرانيا والغرب.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بوتين والرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، يراقبان التدريبات العسكرية الصاروخية من غرفة العمليات في الكرملين.