مغادرة رئيس أوكرانيا البلاد مع "الغزو الوشيك" لروسيا.. ما رأي بايدن؟

بايدن عن الوضع بأوكرانيا: "إحساسي" أن روسيا ستغزو في غضون أيام.. ولن أتصل ببوتين

ألمانيا مستعدة لاتخاذ قرار بشأن العقوبات ضد روسيا إذا غزت أوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب الرئيس الأمريكي، جو بايدن على نية الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلنسكي مغادرة البلاد للمشاركة بمؤتمر في مدينة ميونخ الألمانية مع توقع واشنطن "غزو وشيك" لروسيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لبايدن نستعرض لكم نصه كما جاء في بيان للخارجية الأمريكية:

السؤال: شكرا جزيلا يا سيدي. هل تعتقد أنه من الحكمة أن يغادر الرئيس زيلينسكي أوكرانيا إذا كان الغزو وشيكا كما تقول الولايات المتحدة؟

الرئيس: ينبغي أن يتخذ هذا القرار بنفسه.

لقد تحدثت عشرات المرات، وربما أكثر، مع زيلينسكي، لا أعرف. إنه يسعى إلى حل دبلوماسي. قد يكون أو لا يكون من الحكيم أن يغادر، ولكن القرار قراره.

السؤال: وهل لديك أي مؤشر عما إذا كان الرئيس بوتين قد اتخذ قرارا بشأن الغزو؟ هل تثق بأنه لم يتخذ هذا القرار بعد؟

الرئيس: أنا مقتنع بأنه اتخذ القرار حتى هذه اللحظة. لدينا ما يدفعنا للاعتقاد بذلك.

السؤال: يبدو أنه ثمة إجماع بين الولايات المتحدة وأوروبا لفرض بعض العقوبات… عقوبات شاملة. ولكن هل الجميع على توافق بالنسبة للعقوبات نفسها التي تريدون فرضها؟

الرئيس: نعم. قد يكون ثمة بعض الاختلافات الطفيفة، سيضاف أشخاص إلى اللوائح بدل أن تتم إزالتهم منها.

السؤال: يشرف الرئيس بوتين على بعض التدريبات النووية في نهاية هذا الأسبوع. ما رأيكم بذلك؟ ما رد فعلك على ذلك يا سيدي؟ شكرا.

الرئيس: لا أعتقد أنه يفكر حتى بعد في استخدام الأسلحة النووية. ولكنني أعتقد أنه يركز على محاولة إقناع العالم بأن لديه القدرة على تغيير الديناميكيات في أوروبا بطريقة لا يستطيع فعلا تحقيقها.

ولكنني لا أعرف… إلى أي حد يعتبر ادعاء أنهم يزعمون أنهم “يقومون بمناورات فحسب” وثمة المزيد، لا أستطيع… يصعب قراءة أفكاره.

السؤال: هل أنت مقتنع بأن الرئيس بوتين سيغزو أوكرانيا؟ هل هذا ما قلته للتو قبل لحظات؟

الرئيس: نعم هذا ما قلته.

السؤال: إذن لم تعد الدبلوماسية خيارا مطروحا؟

الرئيس: الدبلوماسية دائما محتملة.

السؤال: ما السبب الذي يجعلك تعتقد أنه يفكر في هذا الخيار على الإطلاق؟

الرئيس: لدينا قدرات استخباراتية كبيرة. شكرا جزيلا.