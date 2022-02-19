مستشار رئيس أوكرانيا لـ CNN: من المستحيل معرفة أفكار بوتين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولاك، لشبكةCNN، إنه من المستحيل القول على وجه اليقين ما يدور بالضبط في ذهن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاءت تصريحات بودولاك تعليقا على ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه مقتنع بأن بوتين قد اتخذ قرار غزو أوكرانيا.

وأضاف بودولاك أن "موقف بايدن يستند بلا شك إلى معلومات من الاستخبارات، والمسألة لا تتعلق بالموافقة أو عدم الموافقة على تلك التصريحات لكن يجب الانتباه إلى المعنى الأكثر أهمية في كلمات بايدن بأنه هناك فرصة للدبلوماسية"، وتابع: "سنستغل هذه الفرصة".

وقال مسؤول أوكراني آخر لشبكة CNN إن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يزال يخطط للسفر إلى ميونيخ لحضور المؤتمر الأمني الذي سيعقد في نهاية هذا الأسبوع في ألمانيا والعودة في نفس اليوم" لكنه أضاف أن "الوضع الأمني سيعاد تقييمه في الصباح".

كان بايدن قال إن الأمر متروك للرئيس الأوكراني ليقرر ما إذا كان سيحضر المؤتمر الأمني ومن المتوقع أن تلتقي نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مع زيلينسكي خلال المؤتمر، السبت.

يذكر أن البيت الأبيض ألقى، في وقت سابق الجمعة، باللوم على روسيا في هجوم إلكتروني ضخم على أوكرانيا في وقت سابق من الأسبوع.

كما حذر مسؤولو البيت الأبيض من أن روسيا قد تواجه عقوبات واسعة النطاق إذا قامت بغزو أوكرانيا، واصفين إياها بأنها "أشد الإجراءات التي فكرنا فيها على الإطلاق ضد روسيا".