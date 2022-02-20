نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشف الجنرال المتقاعد، مارك هيرتلينغ، القائد السابق للجيش الأمريكي في أوروبا والجيش السابع، عما رآه بالقوات الأوكرانية التي كانت موجودة في العراق العام 2004 عندما كان على رأس خدمته هناك.

وقال هيرتلينغ في مقابلة مع CNN: "عندما كان لدينا أوكرانيون يعملون معنا في العراق عام 2004 ضمن إحدى كتائبنا، كانوا قوة فظيعة، قادة فاسدون، غير منضبطين، غير متحمسين، سيئين، لأنهم ما زالوا يقادون من قبل قادة تلقوا تدريبهم بالفعل في روسيا".

وأضاف: "اليوم، بعد 20 عامًا، أصبحوا قوة محترفة جدًا.. لقد ابتعدوا عن هذه المواصفات، مستندين على فيلق من ضباط الصف الجدد.. لكن المعدات تبقى كما هي، هناك فرق نوعي من حيث المعدات (مقارنة بروسيا)".

وتابع قائلا: "لكن ما أعتقد أنه أحد الأشياء التي يحسب حسابها في القتال هو إرادة الجنود. لديهم الإرادة. لست متأكدًا من أن الجنود الروس يفعلون ذلك"، لافتا إلى أن "الروس يعيدون تمركز قواتهم في طريقهم الرئيسي للهجمات، وأعتقد أن هذا ما يفعلونه".