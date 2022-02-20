أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، إنه سيكون من غير المناسب توقع ما إذا كان سيكون هناك هجوم (على أوكرانيا) في اليومين المقبلين، في حديثه على قناة "1 + 1" التلفزيونية الأوكرانية، الأحد.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت أوكرانيا في ذروة أزمة متفاقمة حقيقية في الوقت الحالي، وما إذا كان الهجوم يمكن أن يحدث الليلة أو غدًا، قال ريزنيكوف: "أود أن أفرق بين المصطلحات الهجومية والتفاقم، لأن التفاقم قد يزداد. وبالرغم من أن بالأمس كان هناك 130 قذيفة واليوم كان هناك 64، فإن العدد انخفض اليوم. لكن دعونا نرى ما سيحدث في الثاني والعشرين، لأنهم يخططون لحدث شعوذة وربما يتخذون بعض القرارات الحمقاء المثيرة للاهتمام".

وأضاف: "على أي حال، أعتقد أن هذه القرارات ستؤدي إلى رفض الاتحاد الروسي لاتفاقيات مينسك، لذلك سنراقب ذلك. سأكرر مرة أخرى أنه في الوقت الحالي لا توجد مجموعة هجوم روسية في أي مكان يحيط بأوكرانيا في الوقت الحالي. لذلك ليس من المناسب القول ما إذا كان سيكون هناك هجوم غدا أو بعد غد".

واستدرك وزير الدفاع الأوكراني: "ولكن هذا لا يعني أيضًا أن المخاطر منخفضة أو لا يوجد تهديد. أود أن أذكر الجميع بما في ذلك شركاؤنا بأن التهديد كان موجودًا دائمًا منذ عام 2013، عندما احتلوا في عام 2014 شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وجزئيًا مناطق لوهانسك ودونيتسك".

وأضاف ريزنيكوف أن القوات المسلحة الأوكرانية مستعدة لمقاومة الغزو المحتمل.

واختتم ريزنيكوف بالقول: "إننا نقيّم بوعي جميع المخاطر والتهديدات، والقوات المسلحة الأوكرانية مع الشعب الأوكراني على استعداد لمقابلة أي شخص ومقاومته".